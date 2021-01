O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, insistiu esta quinta-feira nas críticas ao confinamento e demais medidas de distanciamento social usadas na prevenção da covid-19, numa momento em que a pandemia volta a preocupar o país.

"É um apelo que faço aos governadores. É só um parecer, mas aquela política de fechar tudo e ficar em casa não deu certo", disse Bolsonaro durante a inauguração de uma ponte entre os estados de Sergipe e Alagoas, no nordeste do Brasil.

Bolsonaro declarou que "o povo brasileiro é forte e não tem medo do perigo" e destacou: "Os vulneráveis são os idosos e as pessoas com comorbilidades, mas o resto tem de ir trabalhar" - uma posição que tem defendido desde o início da pandemia.