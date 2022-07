"O que fazer se o teu marido está chateado quando estás grávida?": Mulher faz pesquisa no Google e acaba morta

"O que fazer se o teu marido está chateado quando estás grávida?" foi a última pesquisa no Google de uma grávida norte-americana, momentos antes de ser brutalmente assassinada pelo marido. De acordo com o The Mirror, o grito de desespero de Jennifer Rothwell não impediu a fúria de Beau Rothwell que a espancou até à morte em novembro de 2019.O corpo da mulher de 28 anos foi encontrado uma semana depois do companheiro relatar o seu alegado desaparecimento às autoridades, refere o jornal britânico. Jennifer tinha apenas seis semanas de gestação.Na altura o suspeito, agora 31 anos, declarou-se culpado depois de ter espancado a mulher com um martelo. De acordo com o jornal New York Post, Rothwell foi apanhado a comprar produtos de limpeza um dia antes de relatar o desaparecimento da companheira.Durante o julgamento os procuradores acusaram o arguido de ter planeado o crime, mas o homem referiu que o trágico desfecho foi motivado por uma discussão causada por um caso extraconjugal que mantinha.Beau enfrenta agora uma pena de prisão perpétua sem direito a liberdade condicional, após ter sido considerado culpado de assassinato em primeiro grau.