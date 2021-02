Eficácia da vacinação contra a Covid-19: O segredo de Israel para iniciar o desconfinamento

A eficácia do plano de vacinação da Covid-19 começa a "dar frutos" em Israel.O país prepara-se para iniciar oo desconfinamento com a reabertura do comércio, centros comerciais, bibliotecas e museus depois de ter quase metade da popilação vacinado com, pelo menos, uma das doses da vacina da Pfizer e da BioNTech contra a Covid-19, num momento em que um terço das pessoas recebe a sugunda inoculação.Os alunos do quinto e sexto anos do ensino básico e os dos últimos anos do ensino secundário vão poder regressar às aulas em áreas com baixa taxa de mortalidade.A situação vivida no país é, contudo, contrária à vivida na Palestina, num momento em que Tel-Aviv bloqueia o acesso às vacinas.Um estudo do hospital israelita Sheba, divulgado a 19 de fevereiro e publicado na revista científica The Lancet, mostrou que a primeira dose da vacina produzida pela Pfizer reduziu as infeções por coronavírus em 75%, duas semanas depois de ser administrada.

O estudo é o primeiro em Israel, e um dos primeiros no mundo, sobre a eficácia da primeira dose da vacina da Pfizer, que foi medida a partir de uma amostra de pouco mais de sete mil trabalhadores do centro médico onde foi feita.