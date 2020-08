"O ultra português": El País traça perfil de André Ventura e aproxima-o de Trump

O líder demissionário do Chega, André Ventura, tem feito correr tinta na imprensa internacional.Depois dos contactos estabelecidos entre o partido e as forças de extrema-direita europeias, e o convite de Trump para a convenção republicana que decorre no final do mês de agosto, nos EUA, André Ventura é apelidado de "ultra português" pelo jornal espanhol El País, que destaca a subida da extrema direita em Portugal nas últimas eleições legislativas e descortina o perfil de um dos candidatos às próximas presidenciais portuguesas.Em entrevista à publicação espanhola, André Freire, professor de Ciência Política da Universidade de Lisboa, recorre ao exemplo espanhol para explicar o fenómeno do chega. "A estratégia de deixar a direita radical entrar nos governos, como foi o caso do Vox na Comunidade de Madrid, e esperar que moderem posições é muito arriscada", frisou.Desde a piscadela de olho de Rui Rio ao Chega, para uma possível coligação caso o partido adote posições mais moderada, até à morte do ator Bruno Candé, em que Ventura afirma não terem existido motivações racistas, o jornal espanhol faz um perfil minucioso do líder demissionário e da estratégia do mesmo para chegar ao poder."Ventura vangloriza-se de que pretende levar Marcelo Rebelo de Sousa a uma segunda volta que por esta altura parece quase impossível", escreve a publicação.O El País compara ainda a estratégia de comunicação do Chega à do presidente norte-americano, Donald Trump, numa associação ao caso de George Floyd nos EUA.Segundo a publicação, o colapso da economia poderá provocar uma crise política e uma janela de oportunidade benéfica para a direita em Portugal, nomeadamente para partidos como o Chega.