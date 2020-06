Trump convida André Ventura para convenção nos EUA

O deputado do Chega, André Ventura, foi convidado por Donald Trump para marcar presença na Convenção Nacional do Partido Republicano (2020/RNC), que decorre entre os dias 24 e 27 de agosto em Jacksonville, Florida.

André Ventura fez o anúncio oficial do convite que recebeu de Donald Trump no Conselho Nacional do Chega que decorreu este domingo, em Beja.

O jornal i adianta ainda que Ventura será acompanhado por Diogo Pacheco de Amorim e Jorge Pereira e que o deputado explicou que Donald Trump considerou o partido como conservador, o que motivou o convite para a convenção que assinalará oficialmente a sua recandidatura à presidência dos EUA.