Objeto que sugere que romanos usavam brinquedos sexuais encontrado no Reino Unido

Um objeto de madeira, desenterrado em 1992 numa vala no Forte Romano de Vindolanda, perto da Muralha de Adriano, no Norte da Inglaterra, pode ter sido um brinquedo sexual do século II. Até agora achava-se que seria um utensílio usado na costura, uma vez que foi encontrado junto a sapatos e ferramentas de tecelagem, mas um recente estudo revelou que este poderia ter sido usado como um objeto sexual há dois mil anos.



Segundo a BBC, o objeto tem 16 centímetros de comprimento e

pode ser o primeiro exemplar do género a ser encontrado em qualquer parte do antigo império romano. No entanto, os peritos da Universidade de Newcastle e Dublin não excluem a hipótese de que se trate de um símbolo de boa sorte ou uma ferramenta para moer ingredientes.Quando o analisaram, verificaram que ambas as extremidades eram visivelmente mais suaves, indicando uma utilização repetida ao longo do tempo. "Sabemos que os antigos romanos e gregos utilizavam instrumentos sexuais. Este objeto de Vindolanda poderia ser um exemplo de um", afirmou Rob Collins, professor superior de arqueologia da Universidade de Newcastle à BBC.Barbara Birley, curadora do fundo de Vindolanda, onde o objeto está em exposição, disse que "é pouco provável que [este objeto] tenha sido o único do género a ser utilizado naquele local, ao longo da fronteira, ou mesmo na Grã-Bretanha romana".