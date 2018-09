Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obriga filho de 14 anos a violar enteada de nove por ciúmes

Menina foi encontrada sem vida e com vários sinais de violência.

15:30

Uma mulher foi detida por alegadamente ter forçado o filho, de 14 anos, e o seu grupo de amigos, a violar em grupo a sua enteada de nove anos de idade. O corpo da menina foi encontrado com golpes de machado, sem olhos e encharcado em ácido, em Beramulla, na Índia.



De acordo com as autoridades, a mulher, de seu nome Fahmeeda, agiu por ciúmes, uma vez que o seu marido tinha uma segunda família e uma segunda mulher.



Assim, a suspeita terá dito aos rapazes para a violarem à vez numa floresta. De seguida, a investigação sugere que Fahmeeda a estrangulou enquanto o filho a golpeava na cabeça com um machado.



Durante o interrogatório a mulher confessou ter inveja do tempo que o marido passava com a criança e com a mãe desta. Também os menores confessaram o crime e serão agora reencaminhados para uma casa de correção.