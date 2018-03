Obriga mulheres a masturbarem-se com ferramentas

Jovem recolhia fotografias explícitas das "escravas sexuais virtuais" e depois chantageava-as.

16:04

Um jovem de 21 anos, natural de Holtsville, Long Island, nos EUA, foi detido e é acusado de gerir uma página da internet que usava imagens sexualmente explícitas de mais de 30 mulheres sem o seu consentimentos, sendo depois usadas para efeitos de chantagem e extorsão.

Joseph Iorio era moderador de uma série de grupos nas redes sociais que permitiam que vários homens partilhassem fotografias das ex-namoradas e ex-parceiras sexuais. O jovem abordava depois quem publicava e pedia informações pessoais sobre as mulheres que apareciam nas fotografias

Segundo a acusação, o homem criava depois perfis falsos nas redes sociais e abordava as mulheres em causa. Enviava-lhes as imagens comprometedoras e depois ameaçava divulgá-las, caso as vítimas não acedessem aos seus pedidos, que envolviam favores sexuais, mais vídeos e fotos explícitos e dinheiro.

O procurador responsável pelo caso adianta que o homem exigiu que algumas vítimas se magoassem propositadamente durante os atos sexuais. "Estamos a falar de verdadeiras escravas sexuais", afirma Timothy Sini, explicando que, por exemplo, Joseph pedia às vítimas que usassem ferramentas, como chaves de fendas, chaves inglesas e martelos, para se masturbarem.

"Só conseguimos imaginar o tipo de medo, isolamento e desespero que estas mulheres sentiram ao receber uma mensagem de um desconhecido com imagens privadas, da intimidade delas. E depois são ameaçadas que essas fotografias vão ser enviadas a amigos e familiares. É assim que estes perdadores doentes aprisionam raparigas e mulheres e obrigam-nas a fazer atos que lhes são prejudiciais, física e emocionalmente", conclui o procurador.

Joseph Iorio está já a ser julgado. Ficará a conhecer a sentença já em maio. O procurador pede "um mínimo de cinco anos de prisão efetiva".