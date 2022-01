Obsessão por celebridades pode resultar em baixos níveis de QI, revela estudo

Um estudo húngaro publicado na BMC Psichology revela que pessoas obcecadas com a cultura Pop e celebridades de Hollywood podem ser menos inteligentes. O estudo encontrou "uma associação direta entre o culto das celebridades e um desempenho mais fraco nos testes cognitivos".

A investigação contou com um inquérito feito a 1763 adultos que realizaram algumas tarefas, entre elas, um teste de vocabulário de 30 palavras e um teste de substituição de símbolos digitais. O estudo foi também desenvolvido com a ajuda de um questionário onde era avaliado o nível de interesse das pessoas por celebridades, avança o jornal Independent.

Os resultados revelaram que quem obteve pontuação mais alta no nível de interesse por celebridades teve também um desempenho mais baixo a nível cognitivo. Com este estudo, os cientistas concluíram que não podem associar a falta de inteligência das pessoas ao seu gosto pelas celebridades. No entanto, acreditam que estudos futuros possam vir a revelar ligações mais diretas a este assunto.