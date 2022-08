Oito gigantes petrolíferos inscritos para concorrer a licenças no Brasil

Oito companhias petrolíferas multinacionais subscreveram um concurso no qual o Brasil irá oferecer direitos de exploração de petróleo e gás natural nas gigantescas reservas do pré-sal, em águas muito profundas do Oceano Atlântico, ao largo da costa brasileira.

A lista das primeiras oito empresas registadas, e já aprovadas, para a chamada Oferta Permanente de Partilha de Produção, através da qual são oferecidas licenças de exploração e exploração de jazidas em parceria com o Estado brasileiro em blocos do pré-sal, foi divulgada esta sexta-feira pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

A lista inclui, além da brasileira Petrobras, a maior empresa do país, as multinacionais Shell, Total Energies, BP Energy e Chevron, bem como as gigantescas empresas chinesas CNODC e CNOOC, e a malaia Petronas.

Este concurso oferece direitos de exploração de hidrocarbonetos em onze blocos diferentes nas bacias de Santos e Campos, ao largo da costa dos estados brasileiros de São Paulo e Rio de Janeiro.

As gigantescas reservas do pré-sal, um horizonte geológico localizado abaixo de uma camada de sal com dois quilómetros de espessura que começou a ser explorada há menos de duas décadas, podem fazer do Brasil o quinto maior fornecedor mundial de hidrocarbonetos.

As oito empresas registadas para o concurso estão entre as 42 empresas já a operar no país que têm direitos a 278 blocos diferentes, incluindo 265 concessões e oito áreas de Partilha de Produção.