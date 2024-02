O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano, diagnosticado com cancro

O ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson, de 76 anos, está a lutar contra um cancro da próstata, avança o Miami’s Local 10 News.De acordo com a mesma fonte o ex-jogador está a fazer quimioterapia em Las Vegas e foi visto nas últimas semanas com um aspeto frágil.O.J. Simpson, também conhecido pelo caso de assassinato em 1995 de sua ex-mulher Nicole Brown Simpson e amigo Ronald Goldman, negou rumores de que está num hospício com um vídeo publicado no X (antigo Twitter) esta sexta-feira."Hospício? Hospício? Estão a falar de um hospício?", disse a rir-se.