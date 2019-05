O.J. Simpson vangloriou-se de romance escaldante com Kris Jenner que a levou para o hospital

O.J. Simpson, antiga estrela do futebol norte-americano, gabou-se de se ter envolvido com a mulher do seu melhor amigo, a polémica Kris Jenner.



De acordo com o jornal New York Post, o ex-atleta vangloriou-se do caso ao seu ex-agente que a levou para o hospital devido ao "tamanho da sua masculinidade".





O ex-empresário de Simpson, Norman Pardo, disse que a ex-estrela da NFL alegava ter tido relações sexuais com Kris numa banheira de hidromassagem nos anos 90.Pardo fez a revelação no seu documentário 'Who Killed Nicole?' ['Quem matou Nicole'], que aborda a morte da ex-mulher de Simpson. O jogador de futebol foi acusado, e posteriormente absolvido, de ter assassinado Nicole.Na altura do alegado caso, Kris, que negou ter tido relações sexuais com Simpson, era casada com o seu primeiro marido Robert Kardashian e Simpson era casado com Nicole.Segundo é revelado, os dois casais encontravam-se no jacuzzi quando Robert e Nicole terão saído. Foi aí que se terá dado o caso extraconjugal.O alegado caso levou a consequências nos dois casamentos, segundo revela Norman Pardo

Kris e Rob puseram o ponto final no seu casamento em março de 1991 e, em fevereiro do ano seguinte, Nicole pediu o divórcio a Simpson.