OMS alarmada com crescimento de casos de Covid-19 na Europa

A Organização Mundial da Saúde manifestou esta quinta-feira preocupação com o “aumento exponencial” de novos casos de infeção por Covid-19 na Europa, alertando que a adoção de medidas mais rigorosas para travar a propagação do vírus é “absolutamente necessária”. Com uma média de mais de 100 mil novos casos por dia, a Europa acaba de registar a maior incidência semanal de novas infeções desde o início da pandemia, com 700 mil casos.Segundo a OMS, o número diário de novos casos é atualmente “duas a três vezes” superior ao registado no pico da pandemia, embora o número de mortes seja cinco vezes inferior. O diretor regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, exortou nesse sentido os governos a não hesitarem em aplicar já “medidas relativamente pequenas” que venham a evitar a necessidade de “medidas dolorosas como as que foram tomadas em março e abril”.