OMS que não emitiu nenhum parecer sobre Tóquio2020 devido ao coronavírus

A Organização Mundial de Saúde (OMS) esclareceu hoje que não emitiu qualquer parecer sobre a realização dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 devido ao surto do novo coronavírus, mas garantiu que vai prestar assistência para os organizadores decidirem.

"Não notificámos o Comité Olímpico Internacional (COI) sobre os Jogos Olímpicos de uma forma ou de outra e não o faremos", disse Michael Ryan, chefe do departamento de emergência humanitária da OMS, questionado sobre o impacto do surto na realização dos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Michael Ryan explicou que nesta fase não houve qualquer discussão ou decisão em particular sobre os "eventos de massa nos próximos meses" em todo o mundo.

"Não é da nossa responsabilidade cancelar ou adiar nenhum evento. O papel da OMS é fornecer uma opinião técnica e apoiar, efetuar uma avaliação de risco em torno de um evento, mas a realização ou não de um grande evento é uma decisão dos países anfitriões e dos organizadores", explicou em Genebra, sede da OMS.

O responsável acrescentou que, nas últimas duas décadas, a OMS tem trabalhado com os organizadores dos Jogos Olímpicos e os países anfitriões, salientando que vão prestar "todo o apoio técnico para a avaliação e gestão dos riscos em relação ao Covid-19".

O Comité Olímpico Internacional (COI) já tinha descartado hoje a adoção de "planos de contingência" ou a transferência dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, com início a 24 de julho, devido ao surto do novo coronavírus.

"Não há razão para ter planos de contingência ou contemplar a transferência dos Jogos", disse o presidente da comissão coordenadora do COI, John Coates, no final de uma reunião com os organizadores de Tóquio2020, na capital japonesa.

Johan Coates afastou qualquer possibilidade de o COI operar "alterações ao programa" ou ao próprio evento, que terá sede em Tóquio, e manifestou "total confiança" nas medidas adotadas pelas autoridades japonesas no combate ao novo coronavírus (Covid-19).

"Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a acompanhar com especial atenção a situação dos atletas chineses que viajem para os torneios competitivos de Tóquio2020", disse John Coates.

Ainda segundo o dirigente, o surto do coronavírus foi o tema principal da reunião do COI com os organizadores dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que irão decorrer de 24 de julho a 09 de agosto.

"Todas as medidas adotadas pelas autoridades competentes são as apropriadas para enfrentar a situação e garantir que possamos ter Jogos seguros para atletas e público", disse John Coates.

O representante do COI admitiu que os atletas chineses poderão ter algumas dificuldades para participar em competições internacionais e até em Tóquio2020, embora admita que muitos já se encontram a treinar fora do país, para não terem problemas.

O coronavírus Covid-19 provocou 1.383 mortos e infetou cerca de 65 mil pessoas a nível mundial.

A maioria dos casos ocorreu na China, onde a epidemia foi detetada no final do ano.

Além de 1.380 mortos na China continental, há a registar um morto na região chinesa de Hong Kong, um nas Filipinas e um no Japão.