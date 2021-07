OMS recomenda medicamentos contra a Covid-19 que reduzem risco de morte em doentes graves

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou esta terça-feira o tratamento de doentes com casos graves de covid-19 com os medicamentos 'tocilizumab' e 'sarilumab', considerando que permitem reduzir a necessidade de ventilação mecânica e o risco de morte.

"Em pacientes com covid-19 gravemente doentes, o sistema imunológico reage de forma exagerada, gerando citocinas como a interleucina-6. Os ensaios clínicos têm testado se os medicamentos que inibem os efeitos da interleucina-6, como 'tocilizumab' e 'sarilumab', beneficiam os doentes hospitalizados. Esses estudos relataram benefícios", refere a OMS em comunicado.

A recomendação da OMS surge na sequência de uma investigação esta terça-feira publicada no Journal of the American Medical Association, que analisou 27 estudos em 28 países envolvendo cerca de 11 mil doentes, concluindo que o tratamento com os medicamentos que bloqueiam os efeitos da interleucina-6 diminui o risco de morte e a necessidade de ventilação mecânica em doentes hospitalizados.