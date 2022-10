ONG russa diz que Nobel dá "força moral" em "tempos deprimentes"

A organização não governamenal (ONG) russa Memorial disse esta sexta-feira que vencer o Prémio Nobel da Paz é uma "honra" e que o reconhecimento dá "força moral", em "tempos deprimentes".

O Comité Nobel Norueguês anunciou esta sexta-feira que, além da Memorial, uma organização de defesa dos direitos humanos russa, também outra instituição do género, o Centro para as Liberdades Civis, da Ucrânia, e o ativista bielorrusso Ales Bialiatski foram distinguidos com o Prémio Nobel da Paz 2022.

"Este prémio dá força moral (...) a todos os ativistas russos de direitos humanos", disse o presidente do Memorial, Ian Ratchinski, ao deixar um tribunal de Moscovo, após mais uma sessão de um julgamento contra esta ONG.