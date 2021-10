ONU critica foto de Bolsonaro com criança de arma na mão

O Comité dos Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas (ONU) criticou esta terça-feira vivamente a publicação nas redes sociais do Presidente Jair Bolsonaro de uma fotografia em que ele aparece ao lado de uma criança vestida com farda militar e a segurar uma arma de guerra de brinquedo.





O comité considerou a foto uma grave violação de acordos internacionais de defesa dos direitos das crianças, subscritos também pelo Brasil, e exigiu a imediata retirada da foto e a suspensão do uso, nas redes sociais do Presidente e do governo brasileiro, de qualquer imagem que represente menores fardados ou com armas.