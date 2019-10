ONU pede ao mundo para não esquecer os apátridas

A ONU lembrou esta segunda-feira que milhões de pessoas no mundo ainda enfrentam graves dificuldades devido à sua condição de apátridas, afirmando que compete aos Estados resolverem um flagelo que a organização internacional quer erradicar até 2024.

O alerta foi lançado pelo Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR) e pela atriz australiana e embaixadora daquela agência Cate Blanchett numa conferência de imprensa realizada em Genebra (Suíça) e dedicada aos apátridas, um flagelo que afeta presumivelmente mais de 10 milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo muitas mulheres impedidas de dar uma nacionalidade aos filhos.

Em novembro de 2014, o ACNUR lançou uma campanha global focada no flagelo dos apátridas, intitulada "I Belong" ("Eu pertenço", na tradução em português), com a meta de acabar com o problema das pessoas apátridas dentro de uma década.