Onze pessoas morrem depois de beber vinho de coco

Onze pessoas morreram e 300 tiveram de ir para o hospital depois de beberem vinho de coco nas Filipinas. As autoridades locais disseram esta segunda-feira, 23 de dezembro, que algumas das pessoas estavam a comemorar numa festa de Natal.

O envenenamento aconteceu em duas províncias a sul de Manila, Quezon e Laguna. Todas as pessoas consumiram lambanog, uma bebida popular nas províncias, consumida habitualmente nos feriados e em todo o tipo de comemorações.

Muitas das pessoas foram internadas por insistência do autarca da cidade de Rizal, Vener Munoz. De acordo com o autarca, as mortes ocorreram entre a passada quinta-feira e o passado domingo, 22 de dezembro.

Em declarações a uma rádio local, Munoz disse que duas pessoas que estavam em estado crítico já estão a melhorar e acrescentou que o vinho consumido tinha sido produzido em Rizal.

Algum do vinho foi comprado pelos locais e outro foi oferecido pelas autoridades durante a festa de Natal. O Departamento de Saúde recolheu exames ao sangue e amostras de restos de lambanog esta segunda-feira, 23 de dezembro, e afirmaram que "todos tinham um histórico triste de ingestão de lambanog".

As autoridades filipinas descobriram que o licor continha um nível de metanol alto. A Food and Drug Administration das Filipinas alertou para o uso perigoso e proibido de metanol, como aditivo, em cervejas caseiras.

A produção e venda não regulamentadas de lambanog é comum nas Filipinas e normalmente são feitas ilegalmente com aditivos perigosos, como o metanol.

Há um ano, a Food and Drug Administration e a polícia foram mobilizados para confiscar o vinho de coco não registado que estava a ser vendido ao público.

No ano passado, mais de 20 pessoas morreram depois de consumirem lambanog.