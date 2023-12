Oposição venezuelana alerta que repressão continua apesar de libertação de presos políticos

A oposição venezuelana advertiu esta quinta-feira que outros cidadãos alvo de repressão no país podem ser colocados no lugar de dezenas de presos políticos libertados graças a um acordo com os EUA envolvendo a entrega do empresário Alex Saab.

"Todos nós venezuelanos somos reféns de um sistema. Cada vez que alguns cidadãos são libertados, outros passam a ser vítimas de um mecanismo perverso de repressão. Alguns reféns são libertados para que outros tomem o seu lugar", afirma um comunicado divulgado em Caracas pela líder opositora Maria Corina Machado.

"Para que não haja reféns políticos na Venezuela, temos de conquistar a nossa liberdade", sublinha ainda Machado.