Opositor russo Alexei Navalny saiu do coma induzido

O líder da oposição russa, Alexei Navalny, registou melhorias nos últimos dias e já foi retirado do coma induzido, muito embora ainda seja cedo para determinar quais as consequência a longo prazo para a sua saúde do grave envenenamento com o agente de nervos Novichok de que foi vítima no mês passado.

De acordo com um porta-voz do hospital Charité de Berlim, Alemanha, onde o opositor russos está internado há duas semanas, Navalny já não está ligado ao ventilador e conseguiu trocar algumas palavras com os médicos. "É ainda demasiado cedo para determinar os potenciais efeitos a longo prazo do grave envenenamento que sofreu", adiantou o porta-voz.

O líder da oposição russa, de 44 anos, colapsou durante um voo entre a Sibéria e Moscovo, a 21 de agosto. Foi internado de urgência na cidade de Omsk e transferido, dois dias depois, para Berlim, onde os médicos determinaram que foi envenenado com Novichok, a mesma substância usada para envenenar o antigo espião russo Sergei Skripal e a filha, Yulia, em Salisbury, no Reino Unido, em 2018.

O governo alemão exigiu explicações à Rússia sobre o envenenamento de Navalny, mas o Kremlin negou qualquer envolvimento. A chanceler alemã Angela Merkel já admitiu impor sanções ao oleoduto Nord Stream 2 para forçar Moscovo a responder.