Navalny envenenado com o mesmo agente que foi usado contra ex-espião russo Sergei Skripal

O opositor russo Alexei Navalny foi envenenado com um agente de nervos do grupo Novichok, a mesma substância usada na tentativa de assassinato do antigo espião russo Sergei Skripal no Reino Unido Unido em 2018, revelaram ontem os médicos alemães que o assistem. A confirmação aponta diretamente o dedo a Moscovo, já que apenas um ator estatal tem capacidade para recorrer a uma substância destas.









De acordo com os médicos do Hospital Charité de Berlim, onde Navalny está internado em coma induzido e ligado a um ventilador, os exames toxicológicos realizados por um laboratório militar confirmaram “sem margem para dúvidas” que o opositor russo foi envenenado com Novichok, um agente de nervos desenvolvido pela União Soviética nos anos 70 e 80 que ataca o sistema nervoso central. Trata-se da mesma substância que deixou Skripal e a filha entre a vida e a morte em Salisbury, há dois anos. Ambos sobreviveram, mas uma mulher que foi exposta ao mesmo agente de nervos acabou por morrer. A investigação apontou o dedo a dois agentes do GRU, os serviços secretos militares russos, mas Moscovo recusou extraditá-los.

“Ficou agora claro que Alexei Navalny foi vítima de um crime cujo objetivo era silenciá-lo”, afirmou ontem a chanceler alemã Angela Merkel, que não hesitou em pedir explicações ao Kremlin. “Esta revelação levanta questões muito sérias que só o governo russo pode responder, e que tem de responder”, frisou Merkel.





Navalny, de 44 anos, sentiu-se mal durante um voo entre Tomsk e Moscovo, a 20 de agosto, e foi internado de urgência, mas os médicos russos dizem não ter detetado qualquer substância tóxica. Foi entretanto transferido para a Alemanha, onde continua internado em estado grave, embora tenha registado ligeiras melhorias nos últimos dias.



pormenores



“Assinatura de Putin”

Leonid Volkov, assessor de Navalny, diz que a confirmação do uso de Novichok “foi como encontrar a assinatura de Vladimir Putin no local do crime”.





Resposta internacional



Merkel disse que vai falar com os aliados da UE e da NATO pata preparar uma resposta conjunta.





Morte por asfixia



O Novichok é um agente de nervos soviético que atua sobre o sistema nervoso central, causando uma diminuição do ritmo cardíaco e bloqueando as vias respiratórias, provocando a morte por asfixia.