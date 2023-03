Os vencedores dos Óscares em imagens

Melhor Filme celebrou-se mais uma edição dos Óscares (95ª). Ao comando de Jimmy Kimmel foram vários os nomeados para as várias categorias mas foram estes os vencedores

Em noite especial,

"Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo", realizado por Daniel Kwan e Daniel Scheinert



Melhor Realização

Daniel Kwan, Daniel Scheinert, por "Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo"



Melhor Ator

Brendan Fraser, por "A Baleia"



Melhor Atriz

Michelle Yeoh, por "Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo"



Melhor Ator Secundário

Ke Huy Quan, por "Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo"



Melhor Atriz Secundária

Jamie Lee Curtis, por "Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo"



Melhor Argumento Original

"Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo", escrito por Daniel Kwan e Daniel Scheinert





Melhor Argumento Adaptado

"A Voz das Mulheres", argumento de Sarah Polley



Melhor Filme Internacional

"A Oeste Nada de Novo" (Alemanha)



Melhor Filme de Animação

"Pinóquio de Guillermo del Toro", de Guillermo del Toro e Mark Gustafson



Melhor Curta-Metragem de Animação

"The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse", de Charlie Mackesy e Matthew Freud



Melhor Documentário

"Navalny", de Daniel Roher





Melhor Curta-Metragem Documental

"The Elephant Whispereres", de Kartiki Gonsalves





Melhor Curta-Metragem de Imagem Real

"An Irish Goodbye", de Tom Berkeley





Melhor Banda Sonora Original

"A Oeste Nada de Novo", de Volker Bertelmann





Melhor Canção Original

"Naatu Naatu", do filme "RRR"; Música de M.M. Keeravaani; Letra de Chandrabose



Melhor Som

"A Oeste Nada de Novo"





Melhor Fotografia

"A Oeste Nada de Novo", fotografia de James Friend



Melhor Montagem

"Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo"



Melhores Efeitos Visuais

"Avatar: O Caminho da Água"



Melhor Design de Produção

"A Oeste Nada de Novo"



Melhor Guarda-Roupa

"Black Panther: Wakanda Para Sempre"



Melhor Maquilhagem e Cabelos

"A Baleia"