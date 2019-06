Outro vídeo íntimo de Verónica tinha sido divulgado há 10 anos. Espanhola foi encontrada morta

Verónica Rubio, espanhola de 32 anos, suicidou-se no passado sábado depois de o ex-companheiro ter partilhado, com os colegas de trabalho dela, da empresa Iveco, em Madrid, um vídeo sexual gravado há cinco anos . Mas o jornal El Español revelou esta sexta-feira que uma história semelhante já tinha acontecido há 10 anos com a mesma mulher.

Aos 22 anos, Verónica tinha um relacionamento casual com um colega de trabalho que se tornou seu namorado. Na altura decidiram gravar um vídeo de cariz sexual. Quando terminaram a relação, o homem ameaçou Verónica que divulgaria as imagens se esta não voltasse para ele, o que acabou por fazer.









A diferença entre a partilha dos dois vídeos é que o primeiro não alcançou tanta gente como o segundo, porque foi partilhado com um grupo restrito de pessoas. Apesar de alguns colegas de trabalho terem tido conhecimento da situação, e terem visto as imagens, a situação acabou por não ter tido muito impacto.Passados cinco anos após a primeira situação, a história voltou a repetir-se. Um outro homem, com quem Verónica mantinha um relacionamento extraconjugal, terá decidido partilhar outro vídeo com os atuais colegas de trabalho da mulher.Desta vez as partilhas ganharam outras proporções e as imagens acabaram por chegar às mãos do companheiro da espanhola. Estas imagens acabaram por levar ao suicídio da mulher espanhola.As autoridades continuam a investigar o caso.