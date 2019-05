Mulher suicida-se depois de vídeo sexual ser partilhado com colegas de trabalho

Uma mulher espanhola suicidou-se no passado sábado depois de o ex-companheiro ter partilhado um vídeo sexual com os colegas de trabalho dela, de uma empresa em Madrid.De acordo com o jornal espanhol El Mundo, Verónica Rubio gravou o vídeo há cinco anos enquanto tinha relações sexuais. Na altura, a mulher tinha 27 anos e era solteira.A partilha do vídeo surgiu numa altura em que Verónica estava casada e com dois filhos. As imagens em questão foram enviadas para vários grupos de Whatsapp da empresa Iveco, onde a maioria dos trabalhadores são do sexo masculino.A mulher, que trabalhava na empresa desde 2006, passou a ser rapidamente reconhecida devido à divulgação do vídeo.Para evitar possíveis consequências, como a possibilidade de o vídeo chegar até ao atual marido, Verónica decidiu falar com o departamento de Recursos Humanos da empresa. Lá, foi-lhe aconselhado que fizesse queixa às autoridades, no entanto a mulher não quis fazê-lo, para que o problema não ganhasse proporções ainda maiores.De acordo com a Confederación Sindical de Comisiones Obreras-Inicio (CC.OO), a questão de Verónica terá sido tratada pelos Recursos Humanos como um problema pessoal e não laboral.A mesma fonte indica que "a empresa tinha conhecimento desta situação de risco no trabalho, pelo menos desde quinta-feira, 23 de maio, e não tomou nenhuma medida preventiva, portanto, a CC.OO acredita que a sua inação foi um fator decisivo no infeliz desfecho que culminou na morte da nossa colega".Ao El Mundo, a empresa garante que deu à mulher a possibilidade de trocar de posto de trabalho ou até mesmo de colocar baixa médica, mas Verónica terá recusado.A verdade é que vários colegas de trabalho viram o vídeo e as imagens chegaram a ser enviadas para pessoas fora da empresa, avança o El Español.Na passada sexta-feira, o pior cenário aconteceu e o vídeo chegou até ao marido de Verónica. Terá sido enviado pela cunhada que também trabalha na empresa.Ao El Mundo, um amigo da vítima contou que "a gota de água foi o vídeo ter chegado ao marido. Embora tenha sido gravado antes de se terem casado, na sexta-feira passada disse-me que ficou arrasada quando percebeu que ele o tinha visto".Verónica acabou por se enfocar. No decorrer da investigação do caso, a Polícia Nacional espanhola indicou que cerca de 2500 pessoas podem ser acusadas devido ao facto de terem divulgado o vídeo. Em Espanha, revelar este tipo de conteúdos que estariam guardados em segredo é punível por lei com uma pena que pode ir de três meses a um ano de prisão.