Quatro pessoas doentes com cancro após doação de órgãos da mesma mulher

Três das pessoas que receberam a doação morreram, na Holanda.

Uma mulher de 42 anos foi a primeira a desenvolver um tumor na mama. Dezasseis meses depois de receber os pulmões, a doença foi descoberta e o cancro espalhou-se para outros órgãos. A paciente morreu e análises mostraram que as células cancerígenas surgiram através do doador.



As outras três pessoas que receberam os órgãos foram notificadas e realizaram testes de despistagem, que revelaram que não tinham problemas de saúde deste género. Contudo, em 2011, o doente que recebeu o fígado também desenvolveu cancro. Fez tratamento por radiação e não quis retirar o órgão. O tumor acabou por regressar e o doente morreu três anos depois.



A terceira pessoa – que recebeu um rim – foi diagnosticada com um tumor em 2013, seis anos depois do transplante. Passados apenas dois meses, perdeu a vida.





O paciente que recebeu o outro rim também sofreu de cancro, em 2011. Os médicos retiraram-lhe o órgão e, após sessões de quimioterapia, ficou livre de perigo.



Já o doente que recebeu o coração também morreu, mas de complicações não relacionadas com o doador.



"Este é o primeiro caso de transmissão de cancro da mama como resultado de um transplante de uma pessoa para quatro pacientes", referiram os responsáveis pelo estudo. "Não há estudos anteriores que detetassem um grande intervalo entre o transplante e a manifestação do tumor", acrescentaram.



Os resultados da pesquisa sobre estes casos foram publicados na American Journal of Transplantation, em julho.

