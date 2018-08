Doente é atingida por bala perdida em pleno hospital

Mulher de 61 anos estava numa unidade hospitalar particular em Niterói quando foi baleada.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 16:35

Uma mulher de 61 anos internada num hospital particular da cidade brasileira de Niterói, na área metropolitana do Rio de Janeiro, no Brasil, foi atingida na cabeça por uma bala na madrugada deste sábado e pode perder a visão por causa disso. No momento em que foi baleada, decorria numa habitação contígua ao hospital uma operação policial, durante a qual aconteceu um intenso tiroteio.

A paciente estava no terceiro andar do Hospital particular de Santa Marta, no bairro Santa Rosa, quando foi atingida em cheio num dos olhos. Foi outra paciente quem, ao encontrar a filha da vítima no chão do corredor a chorar muito, foi avisar a enfermeira.

A senhora foi operada de urgência ainda na madrugada deste sábado e, segundo o hospital, encontra-se estável, apesar de correr um elevado risco de ficar cega.

A vítima estava internada para realizar uma série de exames antes de ser operada à vesícula. Durante o forte tiroteio, vários pacientes assustados saíram dos seus quartos e foram para os corredores, mas a senhora atingida permaneceu na sua cama, onde se julgava mais segura, e onde foi atingida por uma bala de calibre grosso que entrou pela janela e ainda não se sabe se foi disparada pela polícia ou por criminosos.