Pacientes que venceram coronavírus celebram após terem alta do hospital. Veja as imagens

O governo chinês divulgou um vídeo que mostra 20 pacientes infetados com coronavírus a sair do Hospital Jinyintan, em Wuhan, na China, após terem tido alta. Nas imagens, as vítimas do surto, alegadamente curadas, acenam a quem está no exterior enquanto celebram.De acordo com o canal televiso TV Hubei, os pacientes foram autorizados a sair da unidade hospitalar depois de terem sido submetidos a vários exames médicos.Estas imagens surgem após a China ter admitido não ter lidado com a epidemia de forma rápica e eficaz logo no princípio, acabando por provocar provocando um pânico global. A juntar-se-lhe estão também as insinuações que têm sido feitas de que o país estaria a esconder o verdadeiro número de mortos provocado por este novo coronavírus.O vírus mortal já se espalhou para todas as regiões da China. As autoridades contabilizam quase 10 mil casos de doentes e 259 vítimas mortas. Wuhan continua a ser o epicentro do surto, sendo que a cidade permanece em quarentena.