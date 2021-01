Pai assassina filho de nove anos a tiro após discussão com a ‘ex’ sobre vacina contra a Covid-19

Um homem norte-americano matou o próprio filho menor, de nove anos, após ter discutido com a ex-mulher, mãe da criança, sobre se o menino deveria ou não receber a vacina contra a Covid-19, avança o San Francisco Chronicle. O pai cometeu suicídio após o crime contra o filho.

Stephen O'Loughlin, de 49 anoos, e o pequeno Pierce foram encontrados mortos em casa na passada quarta-feira, mas só agora as autoridades avançaram que estão a investigar o caso como um homicídio seguido de suicídio. Segundo fonte policial, o norte-americano, residente em São Francisco, EUA, estava numa disputa legal com a ex-mulher, Leslie Hu, sobre a custódia do menor. Um dos vários pontos de discórdia entre o casal era a saúde do menino e o facto de Leslie querer que Pierce fosse vacinado contra a Covid-19.

A advogada da mãe da criança, Lorie Nachils, diz que Stephen "estava mentalmente perturbado e acreditava em teorias da conspiração", nomeadamente os falsos rumores de que a vacina contra a Covid-19 tem um dispositivo colocado pelo governo que pretende controlar a mente dos imunizados contra o novo coronavírus.

Após uma longa discussão, Stephen acabou por consentir que Pierce fosse vacinado mas, quando Leslei saiu de casa, terá assassinado o filho a tiro, disparando a arma contra si mesmo em seguido.

"Ele castigou a Leslie com o mais horrível ato de violência, assassinando o filho dela. Ela vai sofrer para o resto da vida com este peso, como ele queria", lamentou a advogada da mãe do pequeno Pierce ao canal KRON4.