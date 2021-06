Pai de meninas desaparecidas em Tenerife terá drogado as crianças antes de as matar

As buscas por Olivia e Anna, as duas irmãs que desapareceram em Tenerife, raptadas pelo pai, tiveram esta quinta-feira novos desenvolvimentos. O corpo de Olivia, a menina mais velha, de seis anos, foi encontrado pelas autoridades.A investigação liderada pela Guardia Civil procura agora no fundo do mar os corpos de Anna, de apenas um ano, e do pai, Tomás GimenoAs autoridades suspeitam que o homem de 37 anos tenha drogado as filhas antes de as matar. Os investigadores encontraram várias embalagens de medicamentos na sala de jantar da casa do homem e acreditam que terá sido aí que Gimeno assassinou as filhas, segundo vários meios de comunicação espanhóis. Ao que tudo indica, estes medicamentos eram usados por si para recuperar de uma lesão recente na clavícula e costas.Após a descoberta do corpo de Olivia, as redes sociais encheram de mensagens de solidariedade dirigidas a Beatriz, mãe das meninas sequestradas. A mulher mantinha a esperança que este rapto não passasse de um teatro encenado por Gimeno para a assustar e que as duas filhas estivessem em segurança.