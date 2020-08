Pai publicava fotografias das filhas nuas em sites de abuso infantil

Um pedófilo de 38 anos, em Inglaterra, partilhou fotografias das filhas de nove e 14 anos, parcialmente nuas, em chats online de abuso infantil em troca de fotos de outras crianças.O homem publicava as fotografias das meninas, enquanto dormiam, nuas, de roupa interior ou de roupa de banho, em plataformas online e pedia imagens indecentes de outras crianças aos outros utilizadores.A polícia de Devon, em novembro de 2019, infiltrou-se no site online e encontrou as imagens das filhas que o homem publicava no site. Após ter conhecimento das fotografias o departamento de proteção de menores de Devon e Cornwall identificaram um parque da zona onde algumas das fotos foram tiradas. Ao percorrer as casas da área, a polícia encontrou o suspeito, invadiu a casa e comprovou que o papel de parede e os móveis correspondiam ao fundo das imagens publicadas na internet.No telemóvel do suspeito foram encontradas 90 imagens, incluíndo 32 de suas filhas. Sete dessas fotos foram publicadas nos sites. As fotos mostravam as partes íntimas das meninas.O homem admitiu a produção, posse e distribuição das fotos abusivas das filhas tendo sido preso por 15 meses e com pena suspensa por dois anos.