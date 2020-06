"Pais de Maddie nunca perderam a esperança de encontrar menina viva", diz representante do casal McCann

O porta-voz da família de Madeleine MacCann diz que os pais nunca desistiram de encontrar a menina com viva, mas revela que Kate e Gerry Maccann são realistas.







A polícia britânica, em simultâneo com a polícia alemã, lançou esta quarta-feira um novo apelo público de informação sobre um homem alemão, suspeito de envolvimento no desaparecimento de Madeleine McCann em Portugal em 2007.



O homem de 43 anos, atualmente a cumprir pena de prisão na Alemanha, terá vivido no Algarve durante períodos entre 1995 e 2007 e registos telefónicos colocam-no na área da Praia da Luz no dia em a criança inglesa desapareceu.



Os pais de Madeleine McCann reagiram ainda esta quarta-feira às revelações de autoridades europeias que confirmaram as suspeitas de envolvimento de um cidadão alemão.

"Tudo o que sempre desejámos foi encontrá-la, descobrir a verdade e levar os responsáveis à justiça", disseram Kate e Gerry McCann, citados pelo Mirror, que aproveitaram o momento para agradecer "às forças policiais envolvidas [na investigação] os esforços continuados na busca por Madeleine". O casal assumiu que nunca perdeu a esperança de encontra a filha com vida, mas reforça a necessidade de perceber o que aconteceu. "Seja qual for o resultado, precisamos saber o que aconteceu, pois precisamos de encontrar a paz", disseram.

A menina inglesa inglesa desapareceu do quarto do Ocean club, na Praia da Luz, no Algarve, a 3 de maio de 2007 durante as férias da família.