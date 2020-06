Morou em Portugal e tem antecedentes criminais. Conheça o perfil do suspeito do rapto de Maddie

Tem nacionalidade alemã, residiu em Portugal e tem antecedentes criminais. A, avançada esta quarta-feira pela polícia britânica, foi confirmado pela PJ.O suspeito em questão, de 43 anos de idade, com antecedentes criminais, residiu em Portugal entre 1996 e 2007 e está atualmente a cumprir pena de prisão na Alemanha."A Polícia Judiciária confirma que, no âmbito da investigação ao desaparecimento de uma criança inglesa, ocorrido no Algarve em 2007, continuam a ser desenvolvidas diligências, para o cabal esclarecimento da situação. Em estreita articulação com as Autoridades Alemãs (BKA) e Inglesas (Metropolitan Police), na partilha de informação, na realização de atos formais de investigação e de perícias, em Portugal e no estrangeiro, foram recolhidos elementos que indiciam a eventual intervenção, no desaparecimento da criança, de um cidadão alemão".A família da criança desaparecida foi informada destes desenvolvimentos investigatórios, pelas Autoridades Inglesas.A investigação prossegue.