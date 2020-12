Países Baixos suspendem voos oriundos do Reino Unido até 01 de janeiro devido à nova variante do coronavírus

O Governo dos Países Baixos suspendeu este domingo todos os voos de passageiros oriundos do Reino Unido até 01 de janeiro, após ter sido detetada a nova variante do coronavírus que provoca a covid-19 originalmente identificada em solo britânico.

Em comunicado, o Ministério da Saúde holandês "recomenda que qualquer introdução desta variante do vírus proveniente do Reino Unido seja limitada tanto quanto possível, limitando e/ou controlando o movimento de passageiros do Reino Unido".

As autoridades britânicas já alertaram a Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a descoberta da nova variante do SARS-CoV-2, que é mais facilmente transmissível embora não haja provas de que seja mais letal ou que possa ter impacto na eficácia das vacinas desenvolvidas.

O Reino Unido está na lista dos 10 países mais afetados pela pandemia, ao somar mais de dois milhões de casos de infeção e 67.075 mortes.

