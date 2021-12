A pandemia não travou o negócio do armamento, com as 100 maiores empresas do setor a faturarem 470 mil milhões de euros em 2020, o que traduz um crescimento de 1,3% face a 2019. Cinco das 10 maiores empresas são norte-americanas, confirmam os dados divulgados ontem pelo Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo (SIPRI), com as nacionalidades de 41 dos 100 maiores fabricantes.