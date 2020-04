Pandemia do coronavírus atira 900 mil pessoas para o desemprego em Espanha

A pandemia de Covid-19 destruiu quase 900 mil empregos em Espanha durante as duas últimas semanas de março, revelaram esta quinta-feira os dados oficiais dos ministérios do Trabalho e da Segurança Social. Se a isto somarmos as 620 mil pessoas que estão em situação de layoff, o país vizinho perdeu mais de 1,5 milhões de empregos numa quinzena.

O estado de emergência foi decretado a 14 de março. Desde então e até ao final do mês, 898 822 pessoas deixaram de estar inscritas na Segurança Social.







Pandemia já destruiu quase 10 milhões de empregos nos EUA

Quase 10 milhões de pessoas perderam o emprego nos Estados Unidos nas últimas duas semanas por causa da pandemia de coronavírus, revelam os últimos dados publicados pelo Departamento do Trabalho. Se na semana que terminou a 22 de março os dados do desemprego já tinham sido alarmantes, com 3,3 milhões pessoas a perderem o emprego, os número da última semana do mês são ainda mais assustadores, com outros 6,6 milhões de empregos destruídos pela pandemia.



VOLTA AO MUNDO

570 mortos em lares

Pelo menos 570 pessoas morreram em lares de idosos na região francesa do Grande Leste (Alsácia, Champagne, Lorena e Ardenas) desde o início da pandemia. Foram atingidos 411 dos 620 lares de idosos da região.

Corpos transferidos

A Funerária Municipal de Madrid foi obrigada a transferir corpos de vítimas do coronavírus para serem cremados noutras regiões devido à falta de capacidade do crematório municipal, que chega a fazer 165 cremações por dia.

Reservas esgotadas

O presidente Donald Trump admitiu que as reservas nacionais de equipamentos de proteção médica, como luvas, batas e máscaras, estão prestes a esgotar-se e aconselhou os estados a comprarem diretamente aos fornecedores.



Refugiados isolados

As autoridades gregas ordenaram uma quarentena total no campo de refugiados de Ritsona, a norte de Atenas, depois de pelo menos 20 pessoas ali acolhidas terem dado positivo no teste de coronavírus. O campo alberga 2500 refugiados.

Rastrear telemóveis

As autoridades espanholas vão rastrear de forma anónima mais de 40 milhões de telemóveis para perceber melhor os padrões de movimentação das populações e ajudar a planear a estratégia contra o coronavírus.

Proibido comer cães

A cidade de Shenzhen tornou-se ontem a primeira grande metrópole chinesa a proibir permanentemente o comércio e consumo de animais selvagens. A diretiva proíbe também a venda de cães e gatos para consumo humano.

Funerais dignos

Mesmo em tempos de coronavírus, a ancestral Confraria dos Caridosos de Saint-Éloi, fundada em 1188 no Norte de França, continua a cumprir a missão de dar um funeral digno a todos, independentemente da sua raça, religião ou estatuto social.

Imigração travada

O encerramento das fronteiras de vários países da América Central e os receios causados pela pandemia de Covid-19 estancaram o fluxo migratório em direção à fronteira dos Estados Unidos. Abrigos no México estão praticamente vazios.

O último negacionista

Apesar de até Donald Trump já ter dado o braço o torcer e ter reconhecido a ameaça do coronavírus, Jair Bolsonaro teima em não aceitar a realidade e tomar medidas. O ‘El Mundo’ chama-lhe "o último negacionista da pandemia".

"Disparar a matar"

Sempre polémico e radical, o presidente filipino Rodrigo Duterte deu instruções às forças de segurança para "disparar a matar" contra todas as pessoas apanhadas em flagrante a furar a quarentena obrigatória.