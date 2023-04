Pandemia e guerra adiaram o sonho, mas Ana e Pablo vão agora à Ucrânia buscar bebé gerado por barriga de aluguer

Um casal, residente em Portugal, vai partir para a Ucrânia nos próximos dias para acompanhar o final da gestação de um filho por uma barriga de aluguer. O processo tinha ficado em suspenso devido à pandemia e à guerra no país.Desde o início do conflito na Ucrânia, o governo português e as famílias dos bebés ajudaram 20 mulheres barrigas de aluguer a dar à luz em território nacional, revela o Jornal de Notícias. A seguir aos EUA, as mulheres ucranianas são as que mais recebem pedidos para gravidez de substituição.De acordo com o JN, Ana, com mais de 40 anos, e Pablo, de nacionalidade espanhola, são mais uma família que espera concretizar o sonho de ter filhos, recorrendo a uma barriga de aluguer ucraniana. O processo iniciou-se em 2019, através de uma empresa espanhola, e em fevereiro de 2021 foram criados os embriões.Os dois seguem em breve para Kiev ao encontro da mulher barriga de aluguer, que vive com a família a cerca de 200 quilómetros da fronteira com a Polónia. Nas malas levam uma joia em ouro para oferecer a quem lhes vai dar uma grande alegria já em maio. Segundo Ana relata ao JN, os dois têm acompanhado de perto a gravidez através videochamadas e têm recebido ecografias e relatórios médicos. "É uma mulher muito afável e eu tenho muitos abraços para lhe dar", refere Ana.