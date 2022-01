Papa Francisco chama egoístas a casais que optem por animais de estimação em vez de filhos

"Hoje… vemos uma forma de egoísmo.

Vemos que algumas pessoas não querem ter filhos ", disse ele.

"Às vezes têm um e pronto, mas têm cachorros e gatos que tomam o lugar das crianças.

Isto pode fazer as pessoas rirem, mas é uma realidade. "





O Papa Francisco criticou as pessoas que escolhem adotar animais de estimação em vez de terem filhos. Francisco acusa os casais que tomem esta decisão de assumirem uma atitude "egoísta".Numa audiência geral no Vaticano em que abordou o tema da paternidade, o pontífice lamentou que os animais de estimação "às vezes tomem o lugar das crianças" na sociedade, avançou o The Guardian.

"É uma negação da paternidade e da maternidade e isso diminui-nos, tira-nos nossa humanidade", acrescenta. Assim, "a civilização envelhece sem humanidade porque perdemos a riqueza da paternidade e da maternidade, e é o país que sofre".



Esta não é a primeira vez que o Papa faz críticas aos donos de animais de estimação. Já em 2014, disse ao Il Messaggero que ter animais de estimação em vez de filhos era "outro fenómeno de degradação cultural" e que as relações emocionais com os animais de estimação eram "mais fáceis" do que as relações "complexas" entre pais e filhos.