Papa Francisco está doente e cancela agenda

O Papa Francisco, de 86 anos, está com febre e não recebeu ninguém em audiência esta sexta-feira, informou o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni."Por causa de uma febre, o Papa Francisco não recebeu ninguém em audiências esta manhã", disse Matteo Bruni em resposta a uma pergunta de um repórter.De acordo com a Reuters, na tarde desta quinta-feira, num encontro com estudantes perto do Vaticano, o Sumo Pontífice aparentava estar cansado.O Papa passou cinco dias num hospital de Roma no final de março devido a bronquite, mas recuperou rapidamente após tomar antibióticos e regressou às suas funções, incluindo uma viagem de três dias à Hungria no final de abril.