Papa Francisco passa segunda noite tranquila depois da operação

O Papa Francisco passou mais uma noite tranquila no hospital, informou o Vaticano dois dias depois de o Sumo Pontífice ter sido submetido a uma cirurgia abdominal."A noite passada também correu bem. Mais informações ao longo do dia", disse o gabinete de imprensa do Vaticano numa declaração, citado pela Reuters.O Papa Francisco foi operado na quarta-feira devido a uma hérnia abdominal. A operação durou cerca de três horas e os médicos disseram ter sido bem sucedida.O Sumo Pontífice tem uma viagem planeada para Portugal de 2 a 6 de agosto para participar na Jornada Mundial da Juventude.