Papa Francisco pede para que pais apoiem os filhos homossexuais e não os condenem

O Papa Francisco disse, esta quarta-feira, que os pais de pessoas homossexuais não devem os condenar, mas sim oferecer-lhes apoio.

Francisco afirmou que os pais não se devem esconder atrás de uma atitude de condenação quando sabem da orientação sexual dos filhos, afirmando que os homossexuais têm o direito a serem aceites pelas famílias como filhos e irmãos.

O líder da Igreja disse ainda que apesar da instituição não poder aceitar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, pode apoiar leis de união civil destinadas a dar direitos aos casais homossexuais nas áreas das pensões, saúde e herança.

No ano passado, o Vaticano emitiu um documento com a diretiva de que os padres católicos não podem abençoar uniões de casais do mesmo sexo, após surgir, em alguns países, como os Estados Unidos da América e a Alemanha, padres a abençoarem casais homossexuais. Conservadores da Igreja condenaram a atitude do Papa de enviar notas de agradecimento a padres e freiras que abençoavam católicos homossexuais, dizendo que a Igreja está a confundir os fiéis.

No mês passado, um departamento do Vaticano pediu desculpa à comunidade LGBTQ por lhes "causar dor" e removeu do site um link que fornecia material de um grupo católico de defesa dos direitos homossexuais que está em preparação para uma reunião do Vaticano em 2023 sobre a direção futura da Igreja.