O Papa Francisco apelou este domingo a uma "trégua pascal" no conflito da Ucrânia, de modo a abrir caminho a "verdadeiras negociações de paz".Falando perante mais de 50 mil fiéis reunidos na Praça de São Pedro para a eucaristia do Domingo de Ramos, o Sumo Pontífice dirigiu-se diretamente às partes em conflito: "Que se deponham as armas! Que se inicie uma trégua pascal, mas não para recarregar as armas e voltar a combater. Uma trégua para chegar à paz através de uma verdadeira negociação, dispostos mesmo a alguns sacrifícios pelo bem da população", pediu o Papa, antes de se dirigir indiretamente à Rússia: "De que serve hastear uma bandeira de vitória num monte de ruínas?".