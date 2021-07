Papa Francisco submetido a cirurgia ao cólon

O Papa Francisco foi este domingo operado ao cólon na Clínica Gemelli de Roma. A intervenção cirúrgica, que o Vaticano disse ter sido "programada", foi bem-sucedida e o Sumo Pontífice "encontra-se bem", dizem os médicos.A operação visou tratar uma estenose diverticular sintomática, uma inflamação dos tecidos do cólon que provoca dor abdominal recorrente, inchaço e dificuldades nos movimentos intestinais. Trata-se de um problema relativamente comum em pessoas idosas e que é normalmente resolvido com uma cirurgia laparoscópica, através de uma incisão minúscula no abdómen.A intervenção, que decorreu sob anestesia geral, foi liderada pelo professor Sergio Alfieri, chefe do Departamento de Cirurgia Digestiva da clínica. A recuperação deverá demorar pelo menos cinco dias.Francisco, de 84 anos, chegou à clínica cerca das 15h de este domingo (menos uma hora em Lisboa), de forma discreta, e entrou no bloco operatório por volta das 18 horas. Dezenas de jornalistas e alguns fiéis concentraram-se à porta da clínica, situada na zona Norte de Roma, à espera de notícias sobre o estado clínico do líder da Igreja Católica.Antes de dar entrada no hospital, o Sumo Pontífice presidiu à tradicional bênção dominical do Angelus na praça de São Pedro perante centenas de fiéis, e não apresentou sinais visíveis de desconforto. Francisco aproveitou para anunciar que irá visitar a Eslováquia de 12 a 15 de setembro, após presidir ao encerramento do Congresso Eucarístico Internacional que vai decorrer em Budapeste, na Hungria."Sinto-me orgulhoso de anunciar que, entre 12 e 15 de setembro, se Deus quiser, deslocar-me-ei à Eslováquia para realizar uma visita pastoral", afirmou o Sumo Pontífice, que não fez qualquer referência à operação. Esta será a segunda deslocação do Papa durante a pandemia, após ter visitado o Iraque em abril.A Clínica Gemelli, situada na zona Norte de Roma, é onde são tradicionalmente tratados os Papas. Parte do décimo andar da clínica está permanentemente reservada para uma emergência com o Sumo Pontífice.Esta foi a primeira vez que Francisco foi hospitalizado desde que se tornou Papa, em 2013. Não se lhe conhecem problemas de saúde graves. Na sua juventude, foi operado e removeu parte de um pulmão, o que por vezes o deixa ofegante a falar ou caminhar. O Sumo Pontífice sofre ainda de ciática.