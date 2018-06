Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Papa pede união entre cristãos

Francisco pede unidade contra a pobreza e a exclusão.

Por Rita F. Batista | 08:39

O Papa Francisco apelou esta quinta-feira à "união" num momento marcado pelo "trágico aumento da exclusão". As declarações foram proferidas em Genebra, Suíça, para celebrar os 70 anos do Conselho Mundial de Igrejas, que representa comunidades protestantes e cristãs ortodoxas.



O Sumo Pontífice dirigiu uma oração ecuménica na qual deixou o apelo à "união e paz" entre os cristãos "após séculos de conflito" e frisou: "Há que trabalhar em conjunto, pois a credibilidade do Evangelho é testada pela maneira como os cristãos respondem ao clamor de quantos são vítimas do trágico aumento de uma exclusão que, gerando pobreza, fomenta os conflitos".



Mais tarde, em missa campal ante 40 mil fiéis suíços, Francisco instou os cristãos a remarem contra a maré e a "abandonarem tudo o que preenche as vidas mas esvazia os corações", em alusão às tecnologias que afastam as pessoas em vez de as aproximar.