Um debate "caótico", um "desastre" e "que nada fez para educar os americanos sobre a capacidade de liderar dos candidatos". Foi assim que foi descrito aquele que foi o primeiro 'round' que opôs Donald Trump, atual presidente dos EUA, ao candidato democrata, Joe Biden. Com insultos de parte a parte (algo que seria esperado de Trump, mas não de Biden), até o democrata perdeu as estribeiras às 73 interrupções de Trump nos 90 minutos que demorou o debate, que decorreu em Cleveland, Ohio.Para além dos insultos e polémicas, ainda ficou algo sobre as propostas dos dois candidatos. O CM explica-lhe o que fica a reter da noite de debate em 6 pontos: a nomeação de Amy Coney Barrett para o Supremo pelos Republicanos, Saúde, pandemia de Covid-19, Economia e Impostos, ataques pessoais, Racismo, Desigualdades e Ambiente e legitimidade dos resultados eleitorais.O debate começou sem o tradicional aperto de mão, explica o moderador, o jornalista da FOX Chris Wallace, devido à Covid-19 (Trump também não apertou a mão a Hillary Clinton no debate que opôs os dois, em 2016). Também a pandemia limitou o número de apoiantes no local: eram apenas 90 entre os dois candidatos.