"Parabéns meu pintainho": A carta emocionante da mãe de Maëlys à filha

A menina foi assassinada em agosto de 2017, em França.

07.11.18

A mãe de Maëlys escreveu uma carta emocionante à filha no dia em que a menina completaria 10 anos, na passada segunda-feira.



"Há 10 anos, o nosso raio de sol iluminou a nossa vida, Maëlys, tu deverias comemorar os teus 10 anos no dia 5 de novembro", escreve Jennifer de Araújo no Facebook.



"Fazes falta na minha vida, estou devastada, sinto tanto ódio por esse monstro que nunca deveria ter existido", pode ler-se. A pequena lusodescendente desapareceu a 26 de agosto durante uma festa de casamento onde estava com os pais.



A mãe publicou um vídeo de homenagem a acompanhar a carta e acrescentou: "Tu estarás no nosso coração por toda a eternidade".



Recorde-se que Nordhal Lelandais, de 35 anos, confessou que matou a menina e está à espera de julgamento em prisão preventiva.