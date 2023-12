Parceria Putin-Kim é "combustível" espacial para a Coreia do Norte

O lançamento do primeiro satélite "espião" norte-coreano suscita muitas dúvidas sobre o seu real êxito, mas também receios de que Pyongyang tenha ascendido a um novo patamar, graças à tecnologia russa e em troca de armas.

Após dois lançamentos falhados no início do ano, a Coreia do Norte afirmou ter colocado com sucesso o satélite de espionagem militar "Malligyong-1" em órbita no dia 21 de novembro, mas precisa de tempo para verificar se está a funcionar corretamente.

"O foguetão espacial Chollima-1 voou normalmente ao longo da trajetória predefinida e colocou com precisão o satélite 'Malligyong-1' em órbita (...) 705 segundos [quase 12 minutos] após o lançamento", informou a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA.