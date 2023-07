Paris quer devolver nadadores ao Rio Sena depois de 100 anos de proibição

Decorre em Paris uma operação de limpeza no Rio Sena, com o objetivo de permitir que as pessoas voltem a nadar nas suas águas, mais de 100 anos depois.Os nadadores estão banidos do rio por causa da qualidade da água desde 1923. Um investimento superior a mil milhões de euros dos Jogos Olímpicos vai devolver o rio aos nadadores.Durante os Jogos está prevista a realização de três eventos no Sena: Triatlo, maratona aquática e para-triatlo. Até 2025 prevê-se a abertura ao público de três espaços adequados para nadar."Quando as pessoas virem os atletas a nadar no Sena vão ficar confiantes e vão regressar ao rio. É a nossa contribuição para o futuro", disse Pierre Rabadan, responsável pela organização da prova em Paris, citado pela BBC.Paris sofreu uma grande declínio na qualidade da água do rio, graças ao desenvolvimento industrial e ao crescimento da população."Temos cerca de 30 a 35 espécies de peixes no rio. Sofremos uma grande transformação", disse Bill François, da federação de pesca parisiense. Na década de 60 registavam-se apenas três espécies de peixes no Sena.Os três locais que estarão disponíveis para mergulhos no Sena serão no centro da cidade e na zona este e oeste.