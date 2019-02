Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Partido espanhol de extrema-direita quer cortar ajuda a vítimas de violência machista

Extremistas querem avaliar gastos com apoio a mulheres.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:51

O partido espanhol de extrema-direita Vox deu mais um passo na luta para desprestigiar o combate à violência machista.



Os deputados Francisco Serrano e Alejandro Hernández pediram ao governo regional, liderado pelo PP e apoiado pelo Vox, a lista, com nomes e apelidos, de todos os que trabalham nas unidades de combate à violência de género na Andaluzia.



Ante a incredulidade dos restantes partidos do hemiciclo, justificaram o pedido com a necessidade de avaliar se os profissionais que avaliam os maus-tratos a mulheres estão devidamente qualificados e também para "fiscalizar e comprovar" que ajudas foram concedidas para este efeito pelo governo regional.



A junta da Andaluzia está obrigada a fornecer estes dados ao abrigo dos regulamentos locais, mas estas sofrerão restrições sempre que entrem em confronto com a Lei de Proteção de Dados.