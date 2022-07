Passageiros fogem pelas janelas de comboio em chamas e atiram-se de uma ponte em Boston

Leia também Violador volta a atacar

Um pedaço de metal solto provocou um incêndio num comboio da MBTA Orange Line numa ponte sobre o rio Mystic, em Boston, EUA, esta quinta-feira de manhã, forçando cerca de 200 passageiros a evacuar a carruagem.De acordo com a empresa MBTA, as chamas e o fumo começaram a sair da primeira carruagem do comboio por volta das 6h45 da manhã, enquanto estava na ponte em direção à estação de Montagem, em Somerville.A energia foi cortada entre as estações Assembly e Wellington enquanto os passageiros tentavam sair da carruagem pelas janelas.Durante o momento de aflição um passageiro acabou por se atirar da ponte para o Rio Mystic. "O pessoal de segurança pública apanhou uma pessoa que tinha saltado para a água depois de sair do comboio. A pessoa recusou receber cuidados médicos", disse a MBTA numa declaração, segundo a CBS News.O diretor da MBTA, Steve Poftak, disse que parece que uma peça metálica do fundo do comboio soltou-se e atingiu o terceiro carril do comboio, provocando o incêndio.Não foram registados feridos.